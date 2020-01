Le chimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza a étoffé l'an dernier ses revenus de près de 7% à 5,92 milliards de francs. La rentabilité a pris l'ascenseur de manière plus que proportionnelle.

La poussée de croissance a été exclusivement alimentée par le segment Pharma Biotech and Nutrition, alors que l'unité Specialty Ingredients en difficultés a continué de se contracter.

Le conseil d'administration proposera aux actionnaires un dividende stable de 2,75 francs par action au titre de 2019.

L'excédent brut d'exploitation ajusté (Ebitda de base) a suivi la même courbe que les recettes pour s'établir à 1,62 milliard. Le résultat opérationnel (Ebit) de base et le bénéfice net ont bondi de plus de 15% pour atteindre respectivement 1,25 milliard et 763 millions de francs, énumère le rapport annuel publié mardi.

La base de comparaison a été adaptée pour intégrer l'adoption de la norme comptable IFRS 16.

La multinationale rhénano-valaisanne comble les attentes des analystes sur presque tous les plans. Le consensus AWP avançait un chiffre d'affaires de 5,89 milliards de francs, un Ebitda de base de 1,62 milliard et un Ebit de base de 1,24 milliard. La rémunération des actionnaires par contre était prévue à 2,82 francs par titre.

La direction entend maintenir un rythme de croissance de plus de 5% sur l'année entamée, assortie d'une marge opérationnelle stable.

Privé de directeur général titulaire depuis le départ surprise de Mark Funk en novembre dernier, Lonza promet de lui trouver un successeur avant la fin de l'année. Le président du conseil Albert Baehny assure toujours l'intérim à la tête de la société.

