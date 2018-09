Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 septembre 2018 16:17 22. septembre 2018 - 16:17

Jorge Lorenzo (Ducati) a décroché samedi la pole position du Grand Prix d'Aragon de MotoGP.

L'Espagnol s'élancera demanche devant l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati) et l'Espagnol Marc Marquez (Honda). Thomas Lüthi (Honda) a signé le 20e chrono des qualifications.

Triple champion du monde de MotoGP, Jorge Lorenzo a bouclé son tour le plus rapide en 1'46''881 pour signer sa troisième pole consécutive. Il a devancé Dovizioso de 14 millièmes de seconde, et Marquez de 79 millièmes. Ce dernier, tenant du titre et leader du championnat 67 points devant Dovizioso, reste sur deux victoires sur le circuit Motorland Aragon.

Contre-performances notables dans le clan Yamaha: Maverick Vinales s'est classé 11e, Johann Zarco 14e, le nonuple champion du monde Valentino Rossi 18e et Hafizh Syahrin 19e. Rossi n'avait pas été aussi mal placé sur une grille de départ depuis 2006 à Assen. Quant à Thomas Lüthi, il est passé une fois sous les 1'49'' lors de la première partie des qualifications, mais le Bernois a perdu plus de deux secondes sur Jorge Lorenzo.

Dominique Aegerter a par ailleurs pris une décevante 30e place dans les qualifications de Moto2. Le Bernois a concédé près de deux secondes au "poleman" sud-africain Brad Binder. Il a même été devancé par le pigiste zurichois Jesko Raffin, 25e.

