Louis Matte, l'adjoint du coach Chris McSorley, s'est prononcé pour Keystone-ATS sur la domination stérile de son équipe, l'absence d'un buteur et des changements possibles dans son effectif.

Genève-Servette tentera de glaner un deuxième succès sur la glace de Berne jeudi dans l'acte III des quarts de finale des play-off.

- Mardi soir, Genève-Servette a largement dominé la première moitié du match et s'est retrouvé mené 2-0. Vos joueurs sont parvenus à égaliser alors que Berne conduisait le jeu. Une conclusion s'impose: dominer n'est pas gagner ?

- C'est vrai. Avoir la possession du palet, c'est une chose, savoir se créer une occasion avec, c'est autre chose. Nous avons pu amener beaucoup de pucks devant le but, mais nous ne sommes pas parvenus à franchir les 2-3 derniers mètres devant Genoni. C'est là qu'on doit se faire mal. Bien sûr qu'un buteur patenté aurait fait du bien en première période avec nos trois supériorités numériques. Mais je ne crois pas que cela nous aurait assuré la victoire. Les deux équipes sont capables de revenir de derrière. Peu de buts sont marqués dans cette série. Les buteurs vont faire la différence.

- Comment faire pour transpercer la muraille du CP Berne ?

- C'est vrai qu'ils sont bien en place, très bien structurés. Nous, nous essayons de mettre les pucks au fond et de travailler fort sur le fore-check afin de ramener ensuite le palet vers nos défenseurs. On travaille bien. A l'heure actuelle, on regarde les Bernois droit dans les yeux. On doit trouver l'esprit du but. Le dernier geste, on le cherche.

- Mardi, Zoug a gagné à Lugano en changeant trois joueurs par rapport à son premier match également remporté. Les attaquants américains Jack Skille et Tommy Wingels ont repris l'entraînement sans maillot distinctif. Allez-vous aussi procéder à des changements ?

- Côté joueurs suisses, nous n'avons pas de marge de manoeuvre. Mais nous allons décider juste avant le match si nous poursuivons notre système avec un attaquant et trois défenseurs étrangers ou si nous optons pour une solution avec deux attaquants et deux défenseurs.

