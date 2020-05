La pandémie de coronavirus a lourdement pesé sur le commerce de détail suisse. Les pertes sont évaluées à 8,5 milliards de francs pour les surfaces de vente, ce qui correspond à 8,1% du chiffre d'affaires annuel de la branche, selon une étude publiée mercredi.

Au total, 82% des surfaces de vente ont essuyé une baisse de leur chiffre d'affaires entre le 16 mars et le 11 mai, période au cours de laquelle la plupart des magasins non alimentaires étaient fermés. Pour 67,5%, les pertes de chiffre d'affaires ont dépassé les 10%, précise le communiqué.

Pour 18% des surfaces de vente analysées, une hausse du chiffre d'affaires a toutefois été enregistrée. Dans cette catégorie se trouvent principalement les supermarchés.

Selon la situation des points de vente, les pertes de chiffre d'affaires ont été plus ou moins élevées, les zones hors des centres-villes et les centres commerciaux ayant été particulièrement touchés. Par contre, les régions frontalières ont tiré profit du confinement, le tourisme d'achat étant devenu impossible.

Les commerces et restaurants situés dans les régions touristiques risquent de souffrir, même le confinement terminé, dans la mesure où les touristes mettront du temps à revenir.

Risques de faillite

"Plus les frontières resteront fermées longtemps et les touristes à l'écart, plus les différences entre les régions augmenteront", précisent les auteurs de l'étude.

Pour la suite, il faut s'attendre à une phase d'ajustement qui conduira à de nouvelles pertes de chiffre d'affaires.

Le secteur de la restauration est confronté à des risques de faillites élevés, dans la mesure où les conditions strictes imposées pour le secteur pèseront sur le chiffre d'affaires. Les difficultés devraient également perdurer pour les magasins de mode, après plusieurs années de replis.

Même si le confinement est terminé, les grands défis commencent à peine, concluent les auteurs de l'étude.

Retail Atlas est une étude annuelle réalisée par ImmoCompass und Van Dijk Consultancy. Elle est fondée sur les données de boutiques, restaurants et prestataires de services.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet