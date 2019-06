Dortmund et Lucien Favre ont décidé de prolonger leur collaboration jusqu'en 2021. La direction du club de la Ruhr est plus que jamais convaincue par l'entraîneur vaudois.

La prolongation n'était qu'une question de temps. Depuis son arrivée l'été passé, le BVB n'a eu de cesse de s'améliorer, contestant même le titre au Bayern. Favre a fait comme à Berlin, il a rendu son équipe meilleure.

Pour la première fois depuis sept ans, le Borussia a lutté pour le titre jusqu'à la 34e journée. La baisse de régime n'a eu lieu qu'à la fin mais le bilan est excellent avec 76 points, 2,2 points de moyenne et une différence de buts de 81-44. Quand tout fonctionne bien, le BVB a impressionné par son jeu et sa qualité tactique.

Des journaux allemands ont mis en lumière des problèmes de mental après les défaites 5-0 contre le Bayern et 4-2 dans le derby face à Schalke, mais Lucien Favre ne s'est pas énervé, comme il l'explique à Keystone-ATS: "Il y a eu diverses raisons, les échecs ont créé des remous. Durant la première moitié de saison, nous avons repoussé nos limites. Mais si l'on prend un peu de recul nous arriverons tous à la même conclusion: c'était une bonne saison."

Tant le patron Hans-Joachim Watzke que le directeur sportif Michael Zorc sont pleinement satisfaits de la ligne implantée par Favre. "Le développement de l'équipe est excellent, a d'ailleurs expliqué Watzke. Et on le doit en premier lieu à Lucien."

Et tout semble indiquer que la saison prochaine se passera bien avec un club très actif sur le marché des transferts. Les Jaune et noir ont déjà dépensé 75 millions d'euros pour s'attacher les services de Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Nico Schulz (Hoffenheim) et Julian Brandt (Bayer Leverkusen). Et il se pourrait bien que le champion du monde Mats Hummels, parti de Dortmund pour le Bayern en 2016, revienne dans le club où il a véritablement commencé sa carrière professionnelle.

