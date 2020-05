Lucien Favre ne rend pas les armes. Au lendemain de la défaite concédée devant le Bayern Munich, le Vaudois a réaffirmé sa volonté de poursuivre l'aventure à Dortmund.

Lucien Favre ne rend pas les armes. Au lendemain de la défaite concédée devant le Bayern Munich, le Vaudois a réaffirmé sa volonté de poursuivre l'aventure à Dortmund.

"Je ne lâcherai rien, affirme Lucien Favre. Je suis sous contrat jusqu'au 30 juin 2021. Je l'honorerai. Il n'y a pas le moindre doute dans mon esprit. Hier, nous étions tous très déçus et mes propos d'après-match ont été mal compris. J'aurais dû dire plus simplement que le temps n'était pas encore venu pour tirer un bilan de la saison." A la question d'un reporter de Sky qui lui demandait si cette défaite pouvait remettre en question son avenir à Dortmund, l'entraîneur avait répondu que "cette rumeur revenait depuis des mois." "Je ne lis pas les journaux mais je sais comment cela marche, a-t-il poursuivi. Fidèle à ma ligne de conduite, je m'exprimerai longuement à la fin de la saison. Je ne reviens pas comment on n'a pu arriver à de telles hypothèses sur mes intentions !"

"Seul le match de dimanche à Paderborn m'intéresse, explique-t-il aujourd'hui après cette défaite qui relègue Dortmund à 7 points du Bayern Munich. Nous devons nous concentrer sur ce déplacement, et sur rien d'autre."

Pour Keystone-ATS, l'entraîneur est revenu sur le match de mardi. "Le résultat est extrêmement décevant, dit-il. Nous avons eu la possession en seconde période et c'est rare de l'avoir devant une telle équipe. Et il ne faut pas oublier que nous aurions dû bénéficier d'un pénalty pour la main de Jérôme Boateng."

Lucien Favre bénéficie par ailleurs toujours du soutien de l'homme fort du club, Hans-Joachim Watzke. "La question de l'entraîneur ne se pose pas, affirme le patron du BVB. Nous livrons un second tour de championnat très solide. Avant la venue du Bayern, nous avions pris 27 points sur 30. Je ne comprends pas pourquoi nous devrions nous interroger sur les compétences de Lucien Favre."

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet