Thomas Lüthi (Kalex) s'élancera de la 5e place dimanche à l'occasion du Grand Prix d'Aragon. Le Bernois a concédé 0''341 au leader du championnat, l'Espagnol Alex Marquez.

La lutte durant la course devrait être belle avec les dix premiers pilotes en seulement 0''402. Il a manqué un dixième à l'Emmentalois de 33 ans pour se placer en première ligne. Marquez a signé sa quatrième pole de la saison. A ses côtés on retrouve son compatriote Augusto Fernandez et le Sud-Africain Brad Binder.

Les deux autres pilotes suisses engagés n'ont pas eu droit à la deuxième partie de la qualification. Coéquipier de Lüthi car remplaçant du pilote allemand blessé Marcel Schrötter, Jesko Raffin n'a pu faire mieux que 22e. Mais c'est toujours deux rangs de mieux pour le Zurichois que Dominique Aegerter (MV Agusta).

En MotoGP, marc Marquez n'a pas laissé planer le suspense. Sur sa Honda, le champion du monde a devancé son adversaire de Misano, le Français Fabio Quartararo, de 0''327 et Maverick Viñales de 0''463, les deux pilotes étant sur Yamaha. Marquez vise une cinquième victoire en Aragon.

