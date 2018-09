Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 29 septembre 2018 19:34 29. septembre 2018 - 19:34

Lugano et Riviera sont les premiers vainqueurs de la saison en LNA. Les Tigers et les Lakers ont imposé leur loi à domicile devant respectivement les Starwings et Massagno.

Annoncé comme plus vulnérable cette saison, Lugano a réussi une entame parfaite. Avec un avantage de 20 points à la pause (51-31), les Tessinois n'ont pas tremblé une seule seconde devant les Bâlois. Les deux guards Steven Green (23 points) et Xavier Pollard (15) ont sonné la charge. Pour son grand retour sur les parquets, le capitaine des Starwings Joël Fuchs a vécu une après-midi bien pénible avec son 2 sur 7 et un différentiel de -22 pour 5 points seulement.

A Vevey, Ronald March, malgré un déchet certain avec son 45 % de réussite au tir, fut avec 26 points le meilleur marqueur d'une rencontre également parfaitement maîtrisée par les Lakers. Face à un SAM Massagno "plombé" par la contre-performance de Slobodan Miljanic au tir - 3 sur 16 ! -, les Vaudois avaient également plié l'affaire à la pause avec un écart de 14 points en leur faveur.

Neuer Inhalt Horizontal Line