Ce contenu a été publié le 1 octobre 2018 16:06 01. octobre 2018 - 16:06

Guillermo Abascal n'est plus l'entraîneur du FC Lugano.

Le technicien espagnol de 29 ans a été démis de ses fonctions au lendemain du match nul obtenu face à Bâle (2-2) en Super League. Son successeur devrait être connu sous peu, selon le communiqué du club.

Abascal avait été engagé le 10 avril dernier, pour succéder à Pierluigi Tami. Son bilan est de cinq victoires, six nuls et six défaites en championnat à la tête de Lugano, qui avait terminé l'exercice 2017/2018 de Super League à la 8e place.

