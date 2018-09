Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 septembre 2018 22:07 24. septembre 2018 - 22:07

Le Croate Luka Modric (32 ans) a été sacré joueur de l'année à Londres lors des FIFA Awards "The Best". Il a précédé Cristiano Ronaldo (Juventus) et Mohamed Salah (Liverpool).

Modric a été finaliste de la Coupe du monde avec la sélection croate et vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid pour la troisième année de suite. Il a reçu son trophée des mains de Gianni Infantino, le président de la FIFA.

"C'est un grand honneur et un sentiment magnifique d'être ici avec cette récompense. Je voudrais d'abord féliciter Mohamed et Cristiano. Je suis certain qu'ils auront une autre chance de gagner ce trophée", a déclaré Modric. Il a aussi dit que ses coéquipiers en équipe nationale et au Real méritaient aussi une part de cet "award".

Didier Deschamps, qui a mené l'équipe de France à la victoire en Coupe du monde, est reparti avec le trophée de meilleur entraîneur de l'année. Il a notamment été préféré à Zinédine Zidane, qui a gagné une troisième Ligue des champions consécutive avec le Real Madrid.

Le Prix Puskas récompensant le plus beau but de la saison a été attribué à Mohamed Salah. L'Egyptien de Liverpool a été plébiscité pour sa magnifique réussite dans un derby contre Everton.

Le Belge Thibaut Courtois, désormais au Real Madrid après des années à Chelsea, a pour sa part été désigné meilleur gardien de l'année.

Enfin, c'est la Brésilienne Marta qui a reçu le trophée de la meilleure joueuse. L'attaquante d'Orlando Pride était très émue au moment d'aller chercher son prix.

Neuer Inhalt Horizontal Line