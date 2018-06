Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 juin 2018 17:09 25. juin 2018 - 17:09

LUXE: Le groupe de luxe Lalique effectuait lundi ses premiers pas à la Bourse suisse. A 51 francs, le premier cours du titre était identique au dernier cours enregistré sur la plateforme BX Berne exchange, où Lalique était précédemment coté. A 9h21, le titre avait encore très peu changé de main et les volumes restaient insignifiants.

RESTRUCTURATION: VonRoll Infratec envisage de supprimer de 30 à 60 emplois sur le site de Choindez (JU). Son projet de restructuration prévoit la fermeture de la fonderie. Le site qui fabrique notamment des tuyaux emploie actuellement 94 personnes. "La restructuration est nécessaire en raison de la situation enclavée dans la vallée et la Birse qui ne permet pas une expansion de l'usine", a indiqué lundi à AWP un porte-parole du groupe, confirmant les informations du quotidien 20 Minutes.

PHARMA: Roche a enregistré des résultats positifs avec l'immunothérapie Tecentriq contre une forme spécifique de cancer du poumon. Le traitement, combiné à une chimiothérapie, permet d'améliorer la survie des patients atteints de cette maladie particulièrement mortelle. Tecentriq combiné à une chimiothérapie à base de carboplatine et d'étoposide en traitement de première ligne a permis de prolonger les taux de survie globale et de survie sans progression de personnes atteintes d'un cancer du poumon à petites cellules au stade avancé (ES-SCLC), selon les résultats de l'étude clinique de phase III IMpower133 dévoilés lundi par le groupe pharmaceutique bâlois.

ASSURANCES: Swiss Life a racheté la société allemande Beos, spécialisée dans l'investissement immobilier d'entreprise. Cette acquisition doit permettre au groupe zurichois de renforcer sa position vis-à-vis des clients institutionnels outre-Rhin, précise l'assureur lundi. Les détails financiers de la transaction ne sont pas divulgués dans le communiqué de Swiss Life. Le rachat est conditionné au feu vert des autorités compétentes.

COMMERCE INTERNATIONAL: L'excédent de la balance des transactions courantes de la Suisse a atteint 18 milliards de francs au premier trimestre, en progression de 5 milliards sur un an. Cet accroissement s'explique par l'excédent de recettes plus élevé découlant du négoce d'or non monétaire, indique lundi la Banque nationale suisse (BNS). Les recettes ont atteint 149 milliards, alors que les dépenses se sont montées à 130 milliards, selon le bilan trimestriel de la balance des paiements.

AUTOMOBILES: Le constructeur de motos américain Harley-Davidson va transférer hors des Etats-Unis sa production de motos destinées à l'exportation afin d'échapper aux tarifs douaniers européens, instaurés par Bruxelles en représailles aux droits de douane américains sur l'acier. Dans un communiqué lundi, le constructeur de Milwaukee (Wisconsin, nord) a déploré que les taxes douanières européennes soient passée de 6% à 31% sur ses motos entrant sur le marché européen, ce qui renchérit le prix au détail de chaque véhicule de 2.200 dollars.

COTATION: Roche Bobois, concepteur et distributeur français de meubles haut de gamme, se lance lundi en Bourse et a annoncé son intention de lever 21 millions d'euros, la famille devant rester majoritaire à l'issue de l'opération. Fondé en 1960, le groupe familial comprend les marques Roche Bobois, qui propose de l'ameublement haut de gamme, et Cuir Center, spécialisé dans les canapés en cuir et tissu, de milieu de gamme.

INDUSTRIE: Le conglomérat américain General Electric (GE) a annoncé lundi la vente d'une unité de fabrication de moteurs industriels à gaz à la société de capital-investissement Advent International pour 3,25 milliards de dollars, nouvelle étape dans sa cure d'amaigrissement. Les actifs cédés comprennent les marques Jenbacher et Waukesha ainsi que des sites de fabrication en Autriche, au Canada et aux Etats-Unis employant au total environ 3.000 salariés, précise un communiqué.

COMMERCE EN LIGNE: Quatre plateformes de distribution en ligne, dont l'entreprise américaine Amazon et sa concurrente chinoise Alibaba, se sont engagées lundi auprès de l'UE à retirer plus rapidement de la vente les produits signalés comme dangereux, a annoncé la Commission européenne. Ces entreprises, dont font aussi partie eBay et Rakuten-France, s'engagent "à réagir dans un délai de deux jours ouvrables" à toute notification d'un produit dangereux par les autorités d'un Etat membre, et à expliquer à chaque fois "les mesures prises", dans un document signé sous l'égide de l'exécutif européen.

SERVICES FINANCIERS: Les gestionnaires d'actifs suisses disposaient fin 2017 d'une masse sous gestion en hausse par rapport au bouclement de l'année précédente. La branche administrait des avoirs d'environ 2208 milliards de francs, en hausse de 12%. C'est ce que révèle une étude réalisée par l'institut de services financiers zougois IWP, l'École supérieure de Lucerne et l'Asset Management Platform suisse auprès de 32 participants représentant près de 80% du marché.

