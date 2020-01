LVMH organise pour la première fois une "Watch Week" à Dubaï de lundi à mercredi, dans un hôtel Bulgari, qui fait partie du giron du groupe de luxe français. Un moyen de présenter les nouveaux modèles de ses marques horlogères sans attendre Baselworld.

Les marques horlogères maison comme Bulgari, Hublot, Tag Heuer et Zenith y sont représentées, selon des communiqués publiés lundi.

LVMH a beau avoir confirmé sa présence à l'édition 2020 de la foire horlogère Baselworld, cet événement permet aux marques du groupe de présenter leurs nouveaux modèles à la presse, à des détaillants et à certains de leurs clients, sans attendre le mois de mai. La question d'une participation à Baselworld en 2021 est encore ouverte.

Le Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH), désormais Watches and Wonders Geneva, et Baselworld ont harmonisé leurs calendriers, le premier se tenant du 25 au 29 avril et le second du 30 avril au 5 mai 2020. Mais ces dates ont été jugées trop tardives par certains professionnels.

"La LVMH Watch Week renforce l'image des marques horlogères du groupe et complète parfaitement les autres événements horlogers mondiaux", a toutefois assuré le groupe de luxe aux mains de Bernard Arnault.

Le salon horloger bâlois soulève des critiques quant à son coût et son utilité, et subit la désaffection d'exposants depuis plusieurs années. Lors de l'édition 2018, leur nombre avait dégringolé de plus de moitié sur un an à environ 650. L'an dernier, ils n'étaient plus que 500 à avoir fait le déplacement. L'absence du groupe Swatch avait fait l'effet d'un coup de massue. Le géant biennois avait préféré organiser un événement en parallèle.

L'organisateur de Baselworld, le groupe MCH, est en pleine restructuration afin de renouer avec les profits.

