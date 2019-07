Noah Lyles a signé une performance majuscule vendredi à la Pontaise. Le prodige américain a réalisé le quatrième meilleur temps de l'histoire sur 200 m, en 19''50.

"Je suis clairement très satisfait", a lâché Noah Lyles, qui a battu le record d'Athletissima détenu jusqu'ici par un certain Usain Bolt en 19''58. "Quand j'ai vu mon chrono, j'ai trouvé ça sympa", a souri le volubile Floridien de 21 ans, qui a bien évidemment réussi la meilleure performance de l'année sur le demi-tour de piste.

Seuls Bolt (19''19), Yohan Blake (19''26) et l'ex-recordman du monde Michael Johnson (19''32) sont allés plus vite sur 200 m que Noah Lyles. Le champion du monde junior 2016 du 100 m s'impose bel et bien comme le futur patron du sprint masculin, lui qui vaut déjà 9''86 sur la rectiligne.

Deux autres meilleures performances mondiales ont été réalisées. Septième performeur de l'histoire sur 1500 m avec ses 3'28''41, le Kenyan Timothy Cheruyot s'est imposé en 3'28''77. A la perche, le Polonais Piotr Lisek a franchi une barre placée à 6m01 dans un barrage qui l'opposait à Sam Kendricks (2e avec 5m95).

Fraser en 10''74

Chez les dames, la jeune maman Shelly-Ann Fraser-Pryce a signé une performance de choix sur 100 m. La Jamaïcaine s'est imposée en 10''74, à un centième de la meilleure performance mondiale de l'année qu'elle co-détient avec sa compatriote Elaine Thompson.

La triple championne d'Europe 2018 Dina Asher-Smith s'est classée 2e en 10''91, son meilleur temps de l'année. Respectivement 3e et 4e, Marie-Josée Ta lou (10''93) et Dafne Schippers (11''04) ont elles aussi réussi leur meilleure performance de la saison, tout comme Mujinga Kambundji (7e en 11''29).

La logique a également été respectée dans le 100 m masculin, qui ne figure pas au programme de la Ligue de Diamant. Champion olympique 2004 et double champion du monde (2005, 2017) de la discipline, Justin Gatlin a cueilli un succès aisé en 9''92. L'Américain de 37 ans a devancé de 0''09 son compatriote Michael Rodgers.

