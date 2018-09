Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 septembre 2018 22:54 19. septembre 2018 - 22:54

L'Olympique Lyonnais a créé l'exploit de cette 1re journée de Ligue des Champions. Les Lyonnais se sont imposés 2-1 à Manchester City mercredi.

Pas grand monde n'avait imaginé un tel scénario du côté de l'Etihad Stadium de Manchester. Il faut dire que Lyon connaît un début de saison mouvementé, avec un entraîneur, Bruno Genesio, très contesté par son public. Mais le City de Pep Guardiola, suspendu et en tribunes mercredi soir, n'est pas des plus sereins. Reste qu'il est un favori et on imaginait peu le voir se faire bouger à ce point.

Mais l'OL a réalisé le match parfait, avec une efficacité maximale à la récupération du ballon. Ce sont en effet dans des phases de transitions que tant Maxwell Cornet (26e) que Nabil Fékir (43e) ont pu donner l'avantage aux Lyonnais. C'est dans une configuration similaire que Memphis Depay a touché le poteau à l'heure de jeu, peu avant que Bernardo Silva ne réduise - en vain - la marque.

Grâce à cette victoire, Lyon prend la tête de son groupe E, devant le Shakhtar Donetsk et Hoffenheim, qui se sont quittés sur un match nul 2-2. Sur leur pelouse de Kharkiv, les Ukrainiens ont arraché l'égalisation à la 81e par Maycon, alors qu'Hoffenheim, pour qui Steven Zuber est entré à la 75e, avait mené à deux reprises au score.

Le Real et le Bayern assurent

Dans les autres matchs de la soirée, les favoris ont parfaitement assumé leur statut. A commencer par le tenant du titre. Le Real Madrid, qui recevait l'AS Rome, s'est imposé 3-0. Un joli coup franc des 20 mètres signé Isco a mis les Espagnols sur la bonne voie, avant que Gareth Bale, puis Mariano Diaz alourdissent le score.

A Lisbonne, le Bayern Munich s'est très vite mis en bonne position contre Benfica. Après 10 minutes, Robert Lewandoski a ouvert le score. Il a été suivi par Renato Sanches, qui revenait jouer sur la pelouse de son club formateur, à la 54e. Un but applaudi par le public portugais. A noter que, dans le même groupe, l'Ajax Amsterdam a infligé une sèche défaite 3-0 à l'AEK Athènes.

