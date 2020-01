Les skieurs suisses ont frappé fort aux Diablerets lors du slalom des Jeux olympiques de la Jeunesse. Les Valaisans Lena Volken et Luc Roduit ont décroché les médailles d'argent.

Lena Volken n'a été devancée que par la Suédoise Emma Sahlin.

La skieuse de Glis (17 ans) avait réussi le meilleur temps de la première manche avec 3 centièmes d'avance sur Sahlin. Sur le deuxième parcours, elle a réalisé le sixième temps laissant filer la médaille d'or pour 18 centièmes. La Haut-Valaisanne avait terminé au sixième rang du du géant.

Luc Roduit a décroché sa troisième médaille de ces JOJ. Aux Diablerets, le Valaisan a terminé deuxième à 1''32 du Suédois Adam Hofstedt.

Roduit et Hofstedt poursuivent ainsi leur moisson de médailles. Roduit avait déjà récolté deux médailles de bronze sur le Super-G et le géant. Le Scandinave s'était imposé lors du Super-G.

Le coureur du Val de Bagnes occupait la quatrième place après le premier tracé. La sortie de piste de l'Autrichien Philipp Hofmann, troisième de la manche initiale, lui a assuré un métal. Mais c'est en conquérant qu'il est allé chercher l'argent en dépassant l'Italien Edoardo Saracco.

Roduit (17 ans) a apporté une treizième médaille à la Suisse.

A Villars, la Suisse avait décroché une nouvelle médaille grâce au relais mixte en ski alpinisme. La France et l'Espagne complètent le podium.

Le quatuor romand avec les Vaudoises Caroline Ulrich et Thibe Deseyn et les frères fribourgeois Robin et Thomas Bussard a largement dominé l'épreuve, repoussant ses dauphins à plus de 2 minutes.

Les Suisses partaient largements favoris puisque tant chez les filles que les garçons, ils avaient réussi des doublés lors des épreuves individuelles (Ulrich devant Deseyn et Thomas Bussard devant son frère Robin).

Ainsi, la délégation suisse compte désormais 13 médailles depuis l'ouverture des Jeux vendredi dernier.

