Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 juin 2011 14:19 17. juin 2011 - 14:19

Les dépenses publicitaires dans les médias suisses ont augmenté de 6,3% en mai pour se monter à 405 millions de francs, selon Media Focus. Les plus fortes hausses sont venues des télécoms et des acteurs politiques.

Parmi les principaux secteurs, la progression la plus nette concerne donc la branche "télécommunications" (+92,3% à 27 millions de francs). Derrière, on trouve la catégorie "campagnes politiques" (+83,3% à 3,65 millions) et "horlogerie et bijouterie" (+33,8% à plus de 7 millions).

Les branches "électroniques et photos", "moyens de transport" et "produits du tabac" sont en baisse de 27%, 21,4% et 18,1% respectivement, atteignant 7,7, 5 et 2 millions de dépenses.

Baisse prévue en été

La publicité des applications et sites internet, aspect auquel Media Focus s'est particulièrement intéressé en mai, selon le communiqué publié vendredi, a rebondi. Elle s'affiche avec des sommes de 2,5, contre 1,5 million en avril, et de 11 millions de francs, soit dans la moyenne des mois précédents.

Globalement, il s'agit du deuxième mois de mai depuis 2001 à avoir franchi le seuil des 400 millions de francs. Media Focus ne s'attend pas à ce que cette situation dure, anticipant la traditionnelle baisse des dépenses pendant l'été.

Neuer Inhalt Horizontal Line