23 juin 2018

Deux navires transportant des migrants sauvés en Méditerranée pourraient se rencontrer dans les eaux internationales au large de Malte, a indiqué samedi l'ONG allemande Lifeline. Aucune solution n'a encore été trouvée concernant des centaines de migrants à leur bord.

Rome exclut de laisser entrer dans un port italien tout navire transportant des migrants. Ainsi "la probabilité est de 90% que l'Alexander Maersk rejoigne notre position au large de Malte", a déclaré Axel Steier, représentant en Allemagne de Lifeline, qui affrète son navire.

Le Lifeline a récupéré des naufragés en perdition, environ 230 personnes, au large des côtes libyennes. Il est aujourd'hui bloqué en mer et menacé de séquestre par l'Italie. Le porte-conteneurs danois Alexander Maersk a secouru quant à lui 113 migrants au large des côtes du sud de l'Italie et se trouve actuellement au large de la Sicile.

La rencontre des deux navires en un même lieu viserait tant à faciliter une solution diplomatique commune pour ces migrants que les manoeuvres pour les ravitailler. Même s'ils se rencontrent, aucun transfert de passagers n'est prévu entre les deux navires. "Chacun restera sur son bateau", affirme M. Steier.

Refus maltais

La situation s'avère pourtant mal engagée également du côté de Malte, qui n'est pas disposée à accueillir sur sa petite île des centaines de migrants. "Lifeline a enfreint les règles en ignorant les directives italiennes", a tweeté samedi Joseph Muscat, le Premier ministre maltais.

Comme le fait l'Italie, il accuse l'ONG d'avoir pris à son bord les migrants alors que les garde-côtes libyens étaient en train d'intervenir. Alors qu'il navigue en cercle au large de La Valette, la capitale de Malte, le navire de l'ONG "devrait retourner vers sa destination d'origine pour éviter l'escalade", prévient M. Muscat.

La marine maltaise a toutefois affrété samedi un bateau avec de l'eau et de la nourriture pour les passagers du Lifeline. La situation à bord est précaire, avec beaucoup de migrants en "très mauvaise santé", assure M. Steier, dont l'organisation devait également organiser ce week-end une mission en mer pour apporter des médicaments.

"Nous attendons une solution diplomatique, des discussions sont en cours entre différents Etats" pour accueillir le Lifeline et les naufragés, a encore dit M. Steier. Il a refusé d'apporter d'autres précisions sur ces pourparlers.

Départs en hausse

Parallèlement, 569 migrants au total ont été secourus samedi matin au cours de trois opérations menées au large des côtes espagnoles par les services de sauvetage espagnols, a annoncé sur Twitter l'organisme public Salvamento maritimo. Entassées à bord de 16 embarcations, 264 personnes ont été prises en charge dans le détroit de Gibraltar et débarquées dans les ports de Tarifa et de Barbate, en Andalousie.

Cent septante-six autres ont été secourues en Méditerranée entre le sud de l'Espagne et le nord du Maroc et 129 au large de l'île de Grande Canarie, dans l'océan Atlantique. Les personnes secourues, dont des mineurs, des femmes et plusieurs bébés, proviennent majoritairement du Maghreb et d'Afrique sub-saharienne mais aussi d'Asie, a précisé une porte-parole de l'organisme.

Au total depuis mercredi, 900 migrants ont été interceptés ou secourus par la marine libyenne. Les migrants secourus ou interceptés en mer sont généralement emmenés dans des centres de rétention dans l'attente de leur rapatriement vers leurs pays d'origine.

En raison d'une météo clémente, les départs depuis les côtes libyennes, proches de celles de l'Italie, se sont multipliés ces dernières semaines. La marine libyenne a mis en garde jeudi contre "une hausse inquiétante du nombre des embarcations de migrants clandestins et des appels de détresse provenant de bateaux vétustes".

La Libye est un pays de destination et de transit vers les côtes européennes pour des milliers de migrants africains. Des centaines d'entre eux meurent tous les ans en traversant dans des conditions extrêmes la Méditerranée vers l'Italie.

