Ce contenu a été publié le 2 juin 2011 15:58 02. juin 2011 - 15:58

Au premier jour de l'été météorologique, mercredi, la Suisse s'est réveillée sous la neige au-dessus de 1000 à 1600 mètres selon les régions. Jeudi, l'atmosphère s'est un peu radoucie par un temps sec mais souvent couvert. Sur les routes, le trafic n'a guère été perturbé.

Jeudi, les températures, encore bien fraîches au petit matin, sont reparties à la hausse mais ont été loin d'atteindre un niveau estival, selon les données du site Internet de MétéoSuisse. Dans l'après-midi, le mercure indiquait ainsi entre 14 et 18 degrés sur le Plateau, alors que le Tessin, plus ensoleillé, a connu les valeurs les plus élevées en dépassant légèrement les 20 degrés.

Les pluies tombées depuis mardi matin ont été bénéfiques mais le déficit hydrique persiste dans certaines régions, selon Meteonews. Au passage d'une dépression d'altitude sur la France, les pluies se sont montrées fréquentes, avec des cumuls de l'ordre de 15 à 30 l/m2 sur le Plateau.

Des retours neigeux en moyenne montagne ne sont pas si rares début juin. Mais le contraste est frappant avec le printemps (mars, avril, mai), qui restera l'un des plus chauds depuis l'introduction des mesures à la fin du 19e siècle et l'un des plus ensoleillés, notamment en Suisse romande.

Peu de bouchons

Sur les routes, le trafic s'est révélé assez fluide jeudi. Tout au plus relevait-on un bouchon de 3 km au maximum au Gothard en direction du sud, alors que des surcharges momentanées ont été enregistrées en certains endroits, comme dans la région de Coire en direction du San Bernardino ou près de la douane de Chiasso (TI).

