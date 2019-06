Le directeur de l'ONU à Genève Michael Møller se retire après près de six ans. Défenseur de la Genève internationale, il ne la pense pas menacée et se dit "fier" de l'avoir rapprochée des Suisses. Il estime la "prochaine décennie" cruciale pour les défis du monde.

"Je suis fier de la manière dont on a réussi à faire comprendre aux citoyens suisses l'importance de la Genève internationale", y compris en Suisse alémanique et en Suisse italienne, dit dans un entretien à Keystone-ATS le directeur général.

Le récent message du Conseil fédéral a été adopté par 184 voix contre 2 au Conseil national. Le résultat d'années d'efforts avec les autorités fédérales et locales, estime M. Møller, récompensé à plusieurs reprises pour cet engagement.

Selon lui, la concurrence présumée d'autres villes avec Genève pour attirer les institutions internationales "n'a pas beaucoup de sens". "Genève est une marque incroyablement forte. Dans un monde fragmenté, il y a toujours besoin d'un endroit neutre pour parler", sûr et où les infrastructures fonctionnent. Preuve en est, le nombre de travailleurs internationaux s'étend chaque année.

Pour la première fois, une femme, la Russe Tatiana Valovaya, va succéder au Danois à la tête de l'ONU à Genève. "Il était temps", se félicite-t-il. Parmi ses satisfactions, le directeur général relève l'impact de la Genève internationale pour l'égalité des genres et pour "coordonner et élargir la participation aux Objectifs de développement durable (ODD)".

Il a lui-même lancé un SDG Lab (Sustainable Development Goals ou objectifs du développement durable), dirigé par la Suissesse Nadia Isler, pour cet effort. "Tout le monde veut le copier désormais, partout dans le monde", glisse-t-il.

Pays "trop dirigistes"

Le directeur général aura cherché à décloisonner l'ONU à Genève et changer le regard des citoyens sur l'organisation, pour qu'ils comprennent mieux les enjeux. Tentative réussie, selon lui. "Des gens que je ne connais pas m'arrêtent dans la rue pour me parler et me remercier du travail" onusien à Genève.

Avec davantage de ressources, il estime que davantage pourrait être accompli. Mais le quotidien d'un haut responsable de l'ONU se heurte aussi aux "frustrations" de règles administratives trop contraignantes et d'Etats membres "souvent trop dirigistes dans la gestion quotidienne".

En 40 ans au sein des Nations Unies, "j'ai heureusement appris très tôt comment faire marcher la boîte en dépit d'elle-même". En 2018, lui-même a plaidé la cause des fonctionnaires internationaux de Genève lorsqu'une instance à New York avait décidé de coupes salariales établies sur des évaluations controversées. "Certaines structures lancées il y a 70 ans ne collent plus avec la réalité".

Pas de quoi pour autant modifier son attachement à l'organisation. Après avoir démarré au Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), déjà à Genève, il a occupé de nombreuses fonctions dont celle de représentant spécial du secrétaire général pour Chypre de 2006 à 2008.

"J'ai le sentiment d'avoir été utile et la satisfaction d'avoir livré un travail qui a eu un impact dans la vie des gens un peu partout dans le monde", dit-il. "Très rapidement, un virus ONU s'installe en vous".

Défis du climat et des technologies

Ces dernières années, la situation internationale a beaucoup changé. M. Møller relève la montée de la Chine, le retrait américain, l'urbanisation grandissante, les épidémies ou encore les migrations. Il se félicite que Pékin soit "plus active au quotidien", notamment au Palais des Nations. Pendant longtemps, le modèle occidental axé davantage sur l'individu que sur la société "n'a pas très bien géré" la situation environnementale, fait-il remarquer.

Malgré les attaques contre le multilatéralisme et les sérieuses coupes budgétaires, les Nations Unies vont perdurer, dit M. Møller. "Il y a très longtemps que le monde n'a pas eu autant besoin d'une structure internationale qu'actuellement", affirme-t-il.

Pour autant, "l'ONU sera en danger si elle ne se réforme pas et ne s'adapte pas" aux défis comme le changement climatique et les nouvelles technologies qui "demandent une action immédiate". "Dans dix ans, ce sera trop tard", dit M. Møller.

"On sait ce qu'il faut faire", ajoute le directeur général en insistant sur l'importance de davantage de collaboration. Et de saluer la mobilisation de nouveaux acteurs comme les jeunes mais aussi le monde des affaires. Là encore, Genève est pionnière avec son écosystème "opérationnel", selon le directeur général.

M. Møller va rester à Genève en famille. Dans un premier temps, "ma priorité est d'aller à plage", dit-il. Avant d'ajouter immédiatement qu'il prend sa "retraite des Nations Unies" mais continuera à travailler.

