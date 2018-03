Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 février 2018 14:52 22. février 2018 - 14:52

Le président français Emmanuel Macron a assuré jeudi "qu'il n'y aura(it) jamais de boeuf aux hormones en France", même si des accords internationaux comme celui avec le Mercosur étaient signés. Il a ainsi tenu à rassurer les agriculteurs français.

"Il n'y aura jamais de boeuf aux hormones en France. Il n'y en aura jamais. Il ne faut pas jouer avec les peurs des gens", a indiqué le président qui estime que "s'il y en a aujourd'hui, c'est parce que les contrôles sont mauvais, c'est parce qu'il y en a qui fraudent".

"Il n'y aura aucune réduction de nos standards de qualité, sociaux, environnementaux, ou sanitaires à travers cette négociation", a ajouté le président, devant plusieurs centaines d'agriculteurs de moins de 35 ans invités au palais présidentiel de l'Elysée. Le président a assuré qu'il travaillerait à ce qu'il soit possible de "bien contrôler aux frontières la traçabilité et les normes environnementales et sociales".

"Lignes rouges"

"En décembre, on aurait pu conclure un accord mais comme la France avait mis des lignes rouges, la commission ne l'a pas signé", a rappelé M. Macron. Le président a tenu à rassurer les agriculteurs français, qui, redoutant un afflux de viande bovine en provenance d'Amérique du sud, ont manifesté mercredi à travers le pays.

Alors que les négociations pour un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur ont repris à Asuncion, les éleveurs français, frappés par une crise, craignent la concurrence générée par l'importation chaque année en Europe de 70'000 tonnes de viande bovine sud-américaine, sans droits de douanes, voire une quantité plus importante. Ils accusent par ailleurs les producteurs latino-américains d'élever du boeuf aux hormones, sans que cela soit traçable.

