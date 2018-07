Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Figure de la vie politique française et européenne, Simone Veil est entrée dimanche avec son époux Antoine au Panthéon. Elle y reposera parmi "les héros" qui ont fait "la France plus grande et plus forte", selon le président Emmanuel Macron.

Une intense émotion a marqué la cérémonie d'hommage qui a rassemblé des milliers de personnes dans le centre de Paris un an après le décès, le 30 juin 2017 à 89 ans, de l'une des personnalités préférées des Français.

Cette rescapée de la Shoah a perdu ses parents et son frère en déportation. Simone Veil avait été déportée au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau à 16 ans par le convoi n°71 du 13 avril 1944, parmi 1500 juifs.

Son entrée au Panthéon a été la décision de "tous les Français", a déclaré M. Macron sur le parvis du monument où reposent les "grands hommes" de l'Histoire de France. "Nous avons voulu que Simone Veil entre au Panthéon sans attendre le passage des générations pour que ses combats, sa dignité, son espérance restent une boussole dans les temps troublés que nous traversons", a-t-il ajouté.

Simone Veil "portait sur le bras gauche le stigmate de son malheur, ce numéro 78'651 de déportée à Birkenau. Il sera gravé sur son sarcophage", a souligné Emmanuel Macron. Avec elle, "c'est la mémoire des 78'500 juifs et tziganes déportés de France qui entre et vivra en ces lieux".

Massés sur les trottoirs sous un soleil implacable, de nombreux anonymes essuyaient des larmes. "Pour moi, Simone Veil est le symbole de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Elle incarne la devise républicaine", a résumé Sylvie, une enseignante de 50 ans.

Les Français sont invités à lui rendre hommage sous la coupole du Panthéon jusqu'à ce que les deux cercueils soient portés lundi dans le sixième caveau de la crypte.

Le couple Veil reposera aux côtés de Jean Moulin, André Malraux, René Cassin et Jean Monnet, "quatre grands personnages de notre Histoire" qui "furent comme elle des maîtres d'espérance", selon Emmanuel Macron.

