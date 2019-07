Le premier numéro de ce magazine déjanté, connu pour son humour "adulte" et son mordant politique, était paru en 1952 (archives).

Le magazine satirique américain MAD, qui a fait rire ou énervé ses lecteurs depuis 67 ans, va être retiré des kiosques. Son dernier numéro mensuel est prévu pour septembre, a annoncé jeudi son éditeur, DC Comics, suscitant des réactions attristées.

Le premier numéro de ce magazine déjanté, connu pour son humour "adulte" et son mordant politique, était paru en 1952. Fondé par Harvey Kurtzman, MAD et son personnage-mascotte Alfred E. Neuman - un gamin roux aux oreilles décollées, le visage criblé de taches de rousseur et tout sourire avec une dent manquante - ont influencé des générations d'humoristes.

Il a connu son heure de gloire au début des années 1970. En 1974, à son apogée, il tirait à 2,8 millions d'exemplaires. Mais son audience s'était progressivement réduite et il ne tirait plus qu'à quelque 140'000 exemplaires en 2017, selon le spécialiste des médias Michael J. Socolow.

Le magazine sera publié avec du contenu original jusqu'à septembre. Mais "après le numéro 10 cet automne, il n'y aura plus de nouveau contenu, sauf pour les numéros spéciaux de fin d'année", selon un communiqué de l'éditeur à la télévision ABC. "A partir du numéro 11, le magazine offrira des classiques, une sélection et du contenu nostalgique de ces dernières 67 années".

