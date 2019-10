Joël Magnin sans mot, Giorgio Contini heureux: pas de surprise en conférence de presse après la rouste 6-0 infligée par Lausanne-Sport à Neuchâtel Xamax en 8e de finale de la Coupe de Suisse.

"Nous avions montré une progression intéressante ces derniers temps et là... C'est une claque mais, des fois, ça fait du bien d'en prendre une", a commenté Joël Magnin, un coach xamaxien sans réponse dans les coulisses de la Pontaise.

"Là, je n'ai aucune explication. Nous n'étions pas là aujourd'hui, ni physiquement, ni mentalement, ni techniquement. Je ne comprends pas." Comment, dès lors, revenir sur cette rencontre avec son équipe si les explications manquent? "Ca passera par une discussion avec les joueurs. Je serai au tableau et je leur demanderais ce qu'ils en pensent, comment ils se sont sentis, quelle est leur analyse."

Pour Giorgio Contini, le sourire était de mise, mais un peu moins en évoquant le quart de finale contre le FC Bâle. "Ca aurait pu être un tirage plus facile, il reste des équipes de 1re ligue... Mais non, nous tirons le gros poisson. A domicile toutefois, c'est le point positif. Cela dit, comme avant Lugano et Xamax, je crois que, sur 90 ou 120 minutes, le petit de Challenge League a toujours une opportunité."

