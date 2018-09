Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Deux particuliers ont fait une découverte archéologique exceptionnelle dans le Jura bernois: ils ont trouvé une main sculptée en bronze portant un bracelet en or remontant à 3500 ans. Mais des pilleurs de tombes pourraient aussi avoir visité le site.

Une lame de poignard en bronze et une côte humaine étaient enfouies près de cette main sculptée qui daterait, selon la datation carbone, de 1500 à 1400 av. J.-C. Les auteurs de cette découverte qui remonte à octobre 2017 ont remis tous ces objets au Service archéologique bernois dès le lendemain.

Les scientifiques ont décidé d'entamer le plus rapidement possible des travaux sur le site de Prêles, village sur le Plateau de Diesse, pour éviter des fouilles illicites et d'éventuelles déprédations. Il y a toutefois des indices qui indiquent que des objets auraient malgré tout été dérobés.

Procédure pénale

Une procédure pénale est effectivement en cours, a indiqué le chef du Service archéologique du canton de Berne Adriano Boschetti. L'archéologue cantonal confirmait une information de la radio alémanique SRF.

En fouillant les lieux, les archéologues ont mis à jour cet été une tombe contenant les ossements d'un homme adulte, indique mardi le canton de Berne. Cette tombe contenait une fibule en bronze, un ornement de coiffure et des restes de plaque d'or provenant vraisemblablement de la main sculptée.

La main de Prêles est à ce jour la pièce en bronze la plus ancienne représentant une partie du corps humain. "C'est donc un objet unique et remarquable", souligne le Service archéologique qui ne connaît pas encore la signification et la fonction qui lui étaient attribuées.

La main de Prêles sera exposée au public du 18 septembre au 14 octobre au Nouveau Musée Bienne.

