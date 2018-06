Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 juin 2018 12:00 01. juin 2018 - 12:00

Les chefs d'Etat et de gouvernement doivent porter la lutte contre les maladies non transmissibles (MNT). Dans un rapport demandé par l'OMS et publié vendredi à Genève, trois d'entre eux recommandent aussi une contribution mondiale prélevée sur le tabac et l'alcool.

Chaque année, plus 70% des décès dans le monde sont liés à des MNT dues notamment au tabac, à l'alcool, à une mauvaise alimentation ou encore au manque d'activité physique. Soit plus de 40 millions, dont 15 millions chez les 35-70 ans.

Les dirigeants doivent honorer leur "promesse" de réduire le nombre de décès prématurés liés aux MNT d'un tiers d'ici 2030 et d'améliorer la lutte pour la santé mentale, affirment les trois présidents, respectivement de Finlande, d'Uruguay et du Sri Lanka. "Parce que de nombreux engagements politiques ne sont pas appliqués, des pays ne devraient pas atteindre cet objectif", ajoutent ces membres de la Commission indépendante de haut niveau sur les MNT lancée en février par l'OMS.

Ils oeuvrent comme coprésidents mais aussi avec la ministre russe de la santé Veronika Skvortsova et l'ancienne ministre pakistanaise Sania Nishtar, qui avait été candidate à la tête de l'OMS. Tous ont été désignés par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ils sont accompagnés d'une vingtaine de personnes.

Société civile et secteur privé

Ils dénoncent des actions "inégales" selon les Etats. "Il n'y a pas d'excuse pour l'inaction", affirment-ils. "Nous connaissons le problème et nous avons les solutions", mais il faut davantage d'investissement, ajoute Mme Nishtar.

Des campagnes publiques doivent être menées et les gouvernements doivent étendre le financement de la santé, notamment par l'augmentation de la fiscalité sur le tabac, l'alcool et d'autres produits. Une contribution mondiale est aussi mentionnée.

Les gouvernements et l'OMS devraient aussi améliorer leur mécanisme de suivi des objectifs liés aux MNT. Les membres de la Commission demandent aux Etats d'oeuvrer davantage avec la société civile et le secteur privé, à l'exception de l'industrie du tabac. Cette collaboration doit être menée notamment avec celles de l'alimentaire, du sport, des transports, des technologies et de la pharma.

Code de conduite

Avec comme souhait de réglementer la publicité, de défendre l'activité physique et la mobilité durable, de garantir un accès à des médicaments à bas prix et d'utiliser les nouvelles technologies. La Commission souhaite un code de conduite international et un mécanisme de suivi pour la restriction de la publicité de produits pas sains auprès des enfants.

Elle demande surtout d'établir des priorités parmi les MNT. La prévention doit faire partie de la couverture de santé nationale et le dispositif de santé doit être renforcé.

Selon M. Tedros, ce rapport constitue "une étape importante" pour le droit à la santé pour tous. Les recommandations seront relayées à l'Assemblée générale de l'ONU dans quelques mois. Un nouveau rapport est aussi prévu dans un peu plus d'un an.

Neuer Inhalt Horizontal Line