Tenant le cap malgré le déluge de critiques, Donald Trump revendique sa politique de "tolérance zéro". Il a appelé les républicains à avancer sur une vaste réforme de l'immigration qui mettrait fin aux séparations des familles de clandestins tout en finançant son mur.

"Vous avez pourtant des enfants M. le président. Est-ce que vous aimeriez qu'on sépare vos enfants?", lui a crié un élu démocrate à sa sortie d'une rencontre mardi sur ce sujet brûlant avec sa majorité républicaine. Cette interpellation virulente rarissime de la part de parlementaires dans les couloirs du Capitole témoigne bien de l'indignation provoquée par l'affaire des plus de 2300 enfants séparés de leurs familles depuis début mai.

Sans leur répondre, le président a salué les caméras avant de s'éloigner. Se réjouissant d'avoir eu une "excellente réunion" de 45 minutes, il a déclaré aux journalistes que les lois sur l'immigration en vigueur sont "violées depuis des années, des décennies".

Recherche de consensus

Pendant la réunion, le président a assuré qu'il soutiendrait tout projet républicain de loi qui réglerait "la crise à la frontière et le problème des séparations de familles en permettant la rétention et l'expulsion des familles" sans les séparer, à condition qu'il inclue ses autres exigences: "construire le mur" à la frontière mexicaine et limiter l'immigration légale, selon son porte-parole, Raj Shah.

Parmi ces "piliers" réclamés par Donald Trump figurait également jusque-là une solution pour les centaines de milliers de jeunes arrivés sans papiers aux Etats-Unis, les "Dreamers", qui ne sont pas mentionnés ici.

"Nous avons une seule occasion de faire ça bien", avait-il lancé avant la réunion, mettant la pression sur ses troupes républicaines qui peinent depuis des mois à trouver un consensus entre conservateurs et modérés.

Poursuites au pénal

Images de petits en pleurs, enregistrements de leurs voix angoissées: les séparations systématisées à la frontière depuis début mai hérissent pourtant jusqu'au sein même de son parti républicain, qui jouera sa majorité au Congrès lors des élections de mi-mandat en novembre.

Mais porté par des sondages montrant un soutien majoritaire à sa fermeté chez les électeurs républicains, Donald Trump et son gouvernement assument la logique derrière la nouvelle politique: pour lutter contre l'immigration illégale, tous les clandestins franchissant la frontière sont désormais poursuivis au pénal.

Puisque les mineurs ne peuvent pas être incarcérés avec leurs proches, il faut donc "séparer les enfants" jusqu'à ce qu'on change la loi, a-t-il encore martelé mardi.

Familles "otages"

Démocrates comme républicains, les précédents présidents américains avaient privilégié des poursuites au civil, ce qui évitait ces séparations. Donald Trump les accuse aujourd'hui d'avoir laissé la situation se détériorer, et cible sans relâche l'opposition.

"Les démocrates sont le problème. Ils se fichent de la criminalité et veulent que les immigrés illégaux, peu importe à quel point ils sont dangereux, déferlent et infestent notre pays", a-t-il tweeté.

"Le président continue d'utiliser ces familles séparées comme des otages" pour obtenir sa réforme de l'immigration, a rétorqué mardi le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer. Et de lancer: "Monsieur le président, vous seul pouvez régler" ce problème.

Pluie de réactions

Affichant leur malaise face au sort des enfants soumis à une "souffrance inutile", des sénateurs républicains ont eux assuré mardi vouloir voter sans plus attendre une loi "d'urgence" qui permettrait aux familles de rester ensemble.

D'autres exprimaient clairement leur dégoût face à cette pratique "cruelle", comme le sénateur républicain John McCain, critique habituel du président, qui a dénoncé "un affront" aux valeurs américaines.

En signe de protestation, deux gouverneurs républicains et deux démocrates ont refusé d'envoyer leur Garde nationale pour contrôler la frontière avec le Mexique. Le dirigeant démocrate de la Virginie a rappelé mardi ses troupes déjà déployées et le gouverneur de New York, aussi démocrate, a annoncé que son Etat allait engager des poursuites contre l'administration du président républicain Donald Trump.

"Cruelle et inhumaine"

Selon un sondage Reuters/Ipsos publié mardi, la politique du président a le soutien de moins d'un Américain sur trois (28%) en âge de voter. Près de 60% des sondés s'opposent à cette politique et 15% ne se prononcent pas.

Au niveau international, cette pratique est "inadmissible" pour l'ONU, "cruelle et inhumaine" aux yeux du Mexique et dénoncée vivement par le Chili et le Guatemala. Elle est également critiquée par d'influents dirigeants religieux et de grandes entreprises américaines.

