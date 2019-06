Malgré les appels au dialogue, le président américain Donald Trump, qui menace le Mexique de taxes douanières, a poursuivi dimanche ses attaques contre Mexico. Il a encore accusé le pays de laxisme face à l'immigration clandestine.

Après avoir annoncé jeudi son intention d'imposer dès le 10 juin des droits de douane de 5% sur l'ensemble des biens importés du Mexique, taxes susceptibles d'augmenter progressivement de cinq points de pourcentage chaque mois jusqu'à la limite de 25% en octobre, M. Trump a repris dimanche son offensive de plus belle contre le voisin du sud.

Le milliardaire l'a notamment accusé, dans une série de tweets matinaux, d'"abuser" des Etats-Unis "depuis des décennies", de beaucoup "prendre sans jamais rien donner en échange".

"Soit ils arrêtent l'invasion de notre pays (...), soit nos nombreuses entreprises qui ont été bêtement autorisées à s'installer au sud de la frontière seront ramenées aux Etats-Unis avec leurs emplois grâce aux tarifs douaniers", a écrit le président américain. "L'Amérique en a assez!"

Discussions

Son homologue mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a réagi à cette salve d'attaques en assurant qu'il souhaitait préserver "l'amitié" entre les deux pays. "Nous, mexicains, sommes amis du peuple américain", a-t-il lancé. "Nous jurons que rien ni personne ne brise notre amitié, belle et sacrée", a-t-il insisté.

Le président mexicain avait assuré la veille que Washington était disposé au "dialogue" pour éviter l'imposition de droits de douane aux conséquences potentiellement néfastes pour les économies des deux pays.

Il avait par ailleurs indiqué que son gouvernement était en contact avec le gendre et conseiller du président américain, Jared Kushner, et qu'une délégation mexicaine se trouvait à Washington pour expliquer et défendre son plan d'action afin de freiner l'immigration en provenance d'Amérique centrale.

La Maison-Blanche a cependant refroidi dimanche les espoirs de trouver rapidement un terrain d'entente. "Le Mexique envoie une grosse délégation pour parler de la frontière. Le problème est qu'ils 'parlent' depuis 25 ans. Nous voulons des actions, pas des paroles", a tweeté dans l'après-midi Donald Trump.

