Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, deux autorités se disputent le pouvoir: le Gouvernement d'union nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli (photo), et un gouvernement parallèle dans l'Est contrôlé par Khalifa Haftar.

KEYSTONE/AP/FELIPE DANA

(sda-ats)