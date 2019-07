Lisa Mamié a établi à Gwangju un nouveau record de Suisse du 100 m brasse et s'est qualifiée pour les demi-finales des Championnats du monde avec le 10e temps. Elle sera en lice cet après-midi.

Grande spécialiste de la brasse, Mamié a amélioré sa meilleure performance pour la quatrième fois de l'année. De 1'09''06, la Zurichoise a fait passer le record de Suisse à 1'07''30 soit une progression de près de 1,8 seconde en quatre étapes. En Corée du Sud, la nageuse de 20 ans s'est montrée plus rapide de 12 centièmes que fin juin à Rome. Dans la même course, Mamié a également battu son record national sur 50 m en 31''44 soit 5 centièmes de mieux.

Mamié, qui dispute ses premiers Championnats du monde en grand bassin, après avoir participé à deux Européens et à un Mondial en petit bassin, devra encore améliorer son temps pour espérer prendre part à la finale. Pour entrer dans les huit meilleurs temps, il lui aurait fallu nager 5 centièmes plus vite. La plus rapide en séries a été l'Américaine Lilly King, tenante du titre et du record du monde, en 1'06''31.

Les autres Suisses en lice ce lundi matin à Gwangju ont connu l'élimination en séries. Sur 100 m dos, Roman Mityukov s'est classé 28e. Le Genevois de 18 ans est resté à 15 centièmes de son record de Suisse avec 54''87. Pour Nils Liess, ses 1'48''29 sur le 200 m libre n'ont constitué que le 25e temps. Nina Kost n'a pu faire mieux que 37e sur le 100 m dos en 1'02''86.

