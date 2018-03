Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 février 2018 23:00 19. février 2018 - 23:00

Manchester City a été éliminé à la surprise générale dès les huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre (1-0), par le petit Wigan (D3).

Cet échec met ainsi fin aux espoirs de quadruplé des "Citizens". Les confortables leaders de la Premier League, qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue dimanche et virtuellement en quarts de finale de la Ligue des champions, ont été surpris par un but du héros de l'Euro 2016. C'est l'attaquant nord-irlandais Will Grigg qui a offert la victoire à Wigan Athletic, en fin de match (79e), face à des Citizens qui évoluaient à dix contre onze depuis la 45e minute et l'expulsion de Delph.

