Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 juin 2018 17:17 02. juin 2018 - 17:17

Plus d'un millier de manifestants ont dénoncé samedi à Ouagadougou l'introduction des OGM au Burkina Faso. Ils ont défendu "une agriculture saine et indépendante" dans ce pays sahélien d'Afrique de l'ouest, a constaté un correspondant de l'AFP.

Majoritairement vêtus de T-shirts rouges et noirs, les manifestants ont défilé en scandant: "OGM, on n'en veut pas", ou "Monsanto, dégage". Certains portaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire: "Stop à toutes ces manipulations génétiques et criminelles", "Monsanto, Malaria Target et Bill Gates, hors de l'Afrique".

Des dizaines de femmes brandissaient des paniers de fruits et légumes bio, pour "soutenir une agriculture saine et indépendante". "Nous sommes contre les OGM et toutes les manipulations génétiques. Nous ne sommes pas des cobayes pour accepter qu'on lâche des moustiques génétiquement modifiés", a lancé Judicaël Somé, un étudiant de 24 ans.

Moustiques modifiés

Selon le collectif citoyen pour l'agro-écologie, le Burkina Faso a importé d'Italie des oeufs des moustiques génétiquement modifiés, confinés depuis novembre 2016 dans un laboratoire de l'Institut de Recherche en Science de la Santé (IRSS). Ces moustiques mâles stériles doivent être relâchés d'ici la fin 2018 pour une expérience d'observation dans plusieurs localités, près de Bobo Dioulasso (ouest).

"A travers cette marche nous comptons interpeller les autorités sur le danger de l'aventure dans laquelle le Burkina est en train de se lancer. Après le coton OGM, on passe à l'alimentaire avec le Niébé BT et au sanitaire avec les moustiques génétiquement modifiés. Nous nous demandons quels peuvent être les impacts de tout cela", a déclaré la coordinatrice de la manifestation, Blandine Sankara.

"Les autorités burkinabè envisagent sérieusement l'introduction du Niébé BT (haricot génétiquement modifié, ndlr) et le projet Target Malaria, visant à lutter contre le paludisme avec des moustiques génétiquement modifiés" a accusé, de son côté, le porte-parole du collectif citoyen pour l'agro-écologie Ali Tapsoba.

"Apprentis sorciers"

"Nous ne pouvons pas laisser des apprentis sorciers continuer à mener des expérimentations hasardeuses et coûteuses, hors de tout contrôle, aux conséquences improbables pour l'homme, les animaux et l'environnement", a-t-il pesté.

Le Burkina Faso avait renoncé au coton transgénique de Monsanto introduit en 2008, en affirmant qu'il n'était pas rentable, sa fibre devenant de plus en plus courte et étant donc vendue moins cher sur les marchés mondiaux.

Neuer Inhalt Horizontal Line