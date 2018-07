Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche dans les rues de la capitale marocaine, Rabat. Elles ont protesté contre la condamnation à des peines de prison des meneurs du mouvement de contestation de la région du Rif.

Brandissant des portraits des militants en détention et agitant des drapeaux aux couleurs berbères bleu, vert, jaune et rouge, les manifestants ont scandé "Liberté, dignité et justice sociale!", "Vive le Rif!" et "Le peuple veut la libération immédiate des détenus du Rif!"

Un tribunal de Casablanca a condamné en juin 39 personnes, dont le chef de la contestation, Nasser Zefzafi, à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison en lien avec un mouvement de contestation qui a ébranlé le Maroc à la fin 2016 et au début 2017.

"Le Rif unit le Maroc"

Les personnes incarcérées et leurs familles avaient appelé à cette marche dimanche. Celle-ci a rassemblé des sympathisants d'associations berbères, des partis de l'opposition de gauche, des militants des droits de l'homme et des partisans du mouvement islamiste interdit Al Adl wal Ihsan.

S'adressant à une foule évaluée par des militants à au moins 30'000 personnes, le père de Nasser Zefzafi, Ahmed, a invoqué les doléances des habitants du Rif et leur sentiment d'être marginalisés, et a dénoncé un verdict politique. "Le Rif unit le Maroc dans cette marche", a-t-il ajouté. Les autorités n'ont pas donné d'estimation du nombre de manifestants.

Les manifestations de 2016, ainsi que celles du début 2018 dans la ville minière de Jerada, ont représenté l'agitation la plus importante au Maroc depuis les manifestations du "printemps arabe" en 2011. Le roi Mohamed VI avait alors concédé certaines de ses prérogatives à un parlement élu.

