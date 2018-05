Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 mai 2018 20:42 12. mai 2018 - 20:42

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi près du parlement irlandais à Dublin pour appeler à voter non au référendum qui se tiendra le 25 mai et pourrait aboutir à une libéralisation de l'avortement. "Sauvez des vies, votez non" était placardé.

Dans la foule massée sur Merrion Square, au coeur de la capitale irlandaise, des pancartes montrant des foetus étaient brandies, sur lesquelles on pouvait lire "Là ou il y a de la vie, il y a de l'espoir", "Ce pourrait être votre nièce, votre amie, votre petite-fille" ou encore "mon coeur à commencé à battre à 22 jours".

A la tribune se sont succédé des responsables associatifs, des médecins et des femmes ayant subi des avortements et l'ayant regretté. Ils ont tous pris la parole pour défendre la législation actuellement en vigueur, qui n'autorise l'avortement qu'en cas de danger pour la vie de la mère.

"Un véritable système de santé sauve des vies, il ne les abrège pas", a déclaré au micro la porte-parole de l'association Pro-Life Campaign, Cora Sherlock.

Dans la matinée, un appel à voter oui au référendum, signé par plus d'un millier de médecins soutenant le droit à l'avortement avait été présenté à Dublin.

Le 25 mai, les Irlandais sont appelés à voter pour abroger le 8e amendement à la Constitution, adopté par référendum en 1983, et qui garantit "le droit à la vie" de l'embryon, en tenant compte du "droit égal à la vie de la mère".

Selon un récent sondage réalisé par Kantar Millward Brown pour le journal Sunday Independent, 45% des électeurs sont favorables à une libéralisation des règles encadrant l'avortement, alors que 34% s'y opposent (18% d'indécis).

