Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 octobre 2018 03:34 24. octobre 2018 - 03:34

Etudiants et professeurs ont marché mardi dans les rues colombiennes pour réclamer davantage de moyens en faveur de l'éducation publique.

Des milliers de professeurs sont descendus dans les rues des principales villes de Colombie mardi. Ils ont protesté avec les étudiants qui manifestaient pour la troisième fois en trois semaines pour réclamer davantage de moyens en faveur de l'éducation publique.

"Nous demandons que le gouvernement garantisse plus de ressources pour l'éducation publique en Colombie (...) et respecte les accords passés l'an dernier", a déclaré à l'AFP Nelson Alarcon, président de la Fédération nationale des éducateurs (Fecode), qui avait appelé à cette manifestation et à une grève de 24 heures.

Selon Fecode, 342'000 enseignants d'établissements publics étaient en grève mardi et 8,5 millions d'élèves n'ont pas eu cours.

Nelson Alarcon a déploré que le gouvernement du président Ivan Duque, au pouvoir depuis le 7 août, ne respecte pas les accords passés en juin avec le gouvernement de son prédécesseur Juan Manuel Santos.

Selon ces accords, l'État doit garantir d'ici dix ans l'accès universel à l'éducation publique depuis la maternelle jusqu'au secondaire, allonger la journée scolaire, améliorer la qualité du service et solder les déficits du secteur.

"Dialogue"

La ministre de l'Éducation, Maria Victoria Angulo, a appelé les enseignants au "dialogue" et leur a demandé de ne pas affecter le droit à l'éducation des élèves, en faisant état de six réunions avec Fecode depuis sa prise de fonction il y a près de deux mois et demi.

Le président Duque a affirmé qu'il entendait les revendications, mais a accusé le gouvernement précédent d'avoir laissé un "budget affaibli".

Neuer Inhalt Horizontal Line