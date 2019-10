Plus de 60 personnes ont été tuées et 1600 blessées depuis le début mardi d'un mouvement de contestation en Irak, a indiqué samedi une commission gouvernementale. La majorité des manifestants tués ont été touchés par des balles réelles, selon des sources médicales.

La commission irakienne des droits de l'homme n'a pas précisé les régions dans lesquelles la soixantaine de morts ont été recensés, mais au moins 18 morts ont été retrouvés dans un des hôpitaux de Bagdad.

Né d'appels sur les réseaux sociaux, le mouvement de contestation est le premier test pour le gouvernement d'Adel Abdel Mahdi en place depuis un an dans un pays sorti il y a moins de deux ans de près de quatre décennies de conflits et en pénurie chronique d'électricité et d'eau potable. Les manifestants, descendus dans la rue spontanément mardi, se disent sans aucune affiliation.

Vendredi, pour le quatrième jour consécutif, les Irakiens ont défilé à Bagdad et dans plusieurs régions du Sud malgré un couvre-feu décrété la veille, un blocage d'Internet et un énorme déploiement sécuritaire.

Violents affrontements

De violents affrontements ont opposé dans la capitale irakienne des forces anti-émeutes à des manifestants. Des tirs nourris ont résonné toute la journée et se sont poursuivis dans la nuit, mais de manière sporadique, selon des journalistes sur place.

M. Abdel Mahdi a ordonné la levée du couvre-feu à Bagdad à partir de samedi 05h00 (04h00 en Suisse) pour permettre aux citoyens de retrouver une vie normale. Cette mesure reste toutefois en vigueur dans d'autres régions touchées par la contestation, dans le sud du pays, majoritairement chiite.

Dans Bagdad, de nombreux magasins ont fermé. Ceux qui sont restés ouverts ont été pris d'assaut par les clients voulant acheter des légumes, dont les prix ont triplé en raison de la fermeture de routes menant à Bagdad.

Outre Bagdad, le mouvement de contestation touche les provinces de Najaf, Missane, Zi Qar, Wassit, Diwaniya, Babylone et Bassorah. Les régions principalement sunnites dans le Nord et à l'ouest de Bagdad n'ont pour le moment pas connu de manifestations. La région autonome du Kurdistan non plus.

