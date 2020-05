Des manifestations sportives réunissant jusqu'à 300 personnes seront à nouveau possibles à partir du 6 juin.

En prenant cette décision, le Conseil fédéral a donné son feu vert définitif à la reprise de la Swiss Football League. La SFL sait donc à quoi s'en tenir à l'heure de décider vendredi en Assemblée extraordinaire de poursuivre ou non la saison de Super League et de Challenge League. Mais le championnat 2019/2020, qui redémarrerait les 19, 20 et 21 juin, se terminerait probablement à huis clos.

Les grandes manifestations réunissant plus de 1000 spectateurs restent toujours interdites jusqu'à fin août, contrairement à ce que Daniel Koch avait laissé entendre lors de l'émission "Sportpanorama" sur SRF dimanche. Le Conseil fédéral tranchera le 24 juin sur les manifestations réunissant entre 300 et 1000 personnes.

Pas de traçage pour 8-900 personnes

Délégué pour le Covid-19 de l'Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), Daniel Koch avait évoqué le mois de juillet pour un retour du public dans les stades. Mais, comme l'a rappelé le Conseiller fédéral Alain Berset mercredi devant la presse, la décision finale appartient bel et bien au Conseil fédéral.

Pas question de recourir à un traçage pour un si grand nombre de personnes. "Si l'on parle de 800 à 900 personnes, établir des listes et mettre éventuellement tout le monde en quarantaine a une tout autre portée que pour des manifestations plus petites. D'autres considérations se posent", a souligné Alain Berset.

Bientôt des meetings

Le monde de l'athlétisme devrait donc rapidement pouvoir revivre, à huis clos également toutefois. Directeur exécutif de Swiss Athletics, Peter Bohnenblust avait expliqué deux semaines plus tôt à Keystone-ATS que la fédération entendait organiser une première série de meetings pour l'élite en juin et en juillet.

En revanche, avec le maintien de l'interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes, l'étau se resserre de plus en plus pour les organisateurs des Swiss Indoors de tennis à Bâle (24 octobre au 1er novembre). La "distance sociale" ne peut être appliquée dans la Halle St-Jacques. Roger Brennwald, le directeur du tournoi, espère un éclaircissement sur ces mesures d'ici la mi-juillet.

Sports de combat toujours interdits

Les compétitions impliquant un contact physique étroit et constant, comme la lutte, le judo ou la boxe, devraient en revanche rester interdites jusqu'au 6 juillet. Mais les entraînements sont de nouveau autorisés dès le 6 juin, sans restriction relative à la taille des groupes, y compris pour les sports avec contact rapproché.

Toutefois, pour ces sports-ci, l'entraînement doit avoir lieu au sein de groupes fixes, et des listes de présence doivent être tenues. Et l'assouplissement des mesures reste lié à la condition que des concepts de protection soient mis en place afin que les règles d'hygiène et de distance puissent être respectées.

