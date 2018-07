Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 juillet 2018 07:39 15. juillet 2018 - 07:39

Manny Pacquiao (39 ans) a retrouvé la fougue de sa jeunesse. Le Philippin a récupéré son titre mondial WBA des welters en battant par KO au 7e round l'Argentin Lucas Matthysse à Kuala Lumpur.

Pacquiao a largement dominé son adversaire, envoyé au tapis une première fois dès le 3e round sur un uppercut avant que l'arbitre Kenny Bayless ne mettre fin à la rencontre quand Matthysse est de nouveau tombé à terre dans la septième reprise après un enchaînement supersonique du légendaire Philippin.

"Je suis surpris de l'avoir mis KO si tôt", s'est réjoui Pacquiao, qui n'avait plus gagné avant la limite depuis neuf ans. "Je suis surpris d'avoir réussi à l'envoyer au tapis au 3e, puis au 5e et enfin au 7e round. Cela faisait longtemps que je n'avais plus réussi cela, j'étais vraiment au top aujourd'hui".

Il s'agit de la 60e victoire de "Pac-Man", la 39e par KO (pour 7 défaites et 2 nuls). Un succès qui devrait le pousser à poursuivre sa carrière au-delà de son 40e anniversaire, qu'il fêtera en décembre.

"On a fait du bon boulot à l'entraînement, on n'a pas poussé trop fort, on a contrôlé le rythme", a poursuivi Pacquiao, le seul boxeur de l'histoire à avoir détenu des titres majeurs dans huit catégories de poids différentes en 23 ans de carrière. "Je ne suis plus tout jeune donc je remercie mes entraîneurs et tous les membres de mon équipe".

Matthysse (35 ans), surnommé "La Machine", était pourtant arrivé légèrement favori avec sa réputation de gros puncheur. Mais il n'a pas trouvé la solution face à la vitesse de Pacquiao. Le bilan de l'Argentin est désormais de 39 victoires, dont 36 par KO, pour 5 défaites.

Neuer Inhalt Horizontal Line