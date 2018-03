Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 mars 2010 10:21 06. mars 2010 - 10:21

Berne - La nouvelle exposition du Manoir de Martigny (VS) emprunte son titre à l'expression enfantine "Pas du jeu". Seize artistes contemporains y présentent dès aujourd'hui et jusqu'au 18 avril des travaux en lien avec les règles du jeu de l'art, leur acceptation, leur refus ou leur transformation.

"Cette exposition appelle le rire, l'exclamation et les questions, tout autant que le rêve et la contemplation", explique l'historienne de l'art Véronique Ribordy, curatrice de l'exposition. L'idée est aussi d'y intéresser les enfants. "Il s'agit ici de dédramatiser l'art et d'insister sur la notion de plaisir".

Les seize artistes utilisent des médias variés, soit la peinture, l'installation, la performance, la photo, la sculpture, la vidéo, le diaporama ou le dessin. Parmi eux figurent Delphine Reist, Stéphane Zaech, Vincent Kohler, Berclaz de Sierre, Le Gentil Garçon, Alexia Turlin et Alexandra Roussopoulos.

