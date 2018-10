Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 octobre 2018 19:45 12. octobre 2018 - 19:45

Coup dur pour l'équipe de Suisse ! Gêné par une douleur à la cuisse, Manuel Akanji est forfait pour le match de ce soir contre la Belgique à Bruxelles.

En l'absence du joueur du Borussia Dortmund, qui s'est d'ores et déjà imposé à 23 ans comme le patron de la défense de la formation helvétique, Vladimir Petkovic a adopté un schéma en 4-4-1-1 face à l'équipe qui partage avec la France la première place du classement FIFA. Remo Freuler et Steven Zuber épauleront ainsi Denis Zakaria et le capitaine Ganit Xhaka en ligne médiane. Xherdan Shaqiri évoluera, pour sa part, en 9,5 juste derrière Haris Seferovic.

A noter que Ricardo Rodriguez honorera à Bruxelles sa 60e sélection. Le Zurichois avait débuté en équipe de Suisse le 7 octobre 2011 à Swansea lors d'une défaite 2-0 devant le Pays de Galles. Il avait relayé Xherdan Shaqiri à la 62e minute.

La Suisse évoluera dans la composition suivante ce soir à Bruxelles face à la Belgique: Sommer; Lang, Schär, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Zakaria, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Seferovic.

