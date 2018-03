Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 août 2010 19:23 05. août 2010 - 19:23

Dallas - BP a commencé jeudi à sceller, en le cimentant, le puits de pétrole à l'origine de la pire marée noire aux Etats-Unis. C'est l'une des ultimes étapes pour condamner définitivement la fuite dans le golfe du Mexique, après le succès de la première phase de rebouchage.

"BP a commencé aujourd'hui à injecter du ciment (...) à 14h15 GMT (16h15 en Suisse) dans le cadre de l'opération 'static kill'", visant à condamner le puits, a indiqué le groupe pétrolier dans un communiqué.

L'administration américaine avait donné son feu vert à cette opération mercredi soir, moins de 24 heures après que BP eut annoncé la réussite de la première phase de rebouchage du puits grâce à l'injection de boue de forage destinée à repousser le pétrole au fond du puits. L'injection de ciment à laquelle BP a commencé à procéder jeudi devra jouer le rôle de bouchon définitif.

Mercredi, le responsable des opérations de lutte contre la marée noire, l'amiral Thad Allen, avait toutefois dit que la cimentation du puits n'exempt "en aucun cas" BP de procéder aussi à la "mise en place de puits de dérivation" qui doivent permettre de cimenter le puits par en-dessous et clore pour de bon le chapitre de la catastrophe écologique qui a affecté les cinq Etats américains du golfe du Mexique.

Optimisme à la bourse

Plus de cent jours après l'explosion et le naufrage de la plateforme Deepwater Horizon fin avril qui ont provoqué la mort de 11 employés et engendré la plus gigantesque marée noire de l'histoire des Etats-Unis, l'heure était à l'optimisme, notamment à la Bourse.

L'action BP a atteint jeudi dans les premiers échanges à Londres un plus haut de deux mois. En fin d'après-midi, elle était en hausse d'environ 0,6 %.

La cimentation du puits pourrait signer la fin d'un cauchemar de plus de trois mois pour le géant britannique, à qui la marée noire a déjà coûté plusieurs milliards de dollars et qui a vu sa réputation ternie après les échecs de plusieurs tentatives de colmatage.

