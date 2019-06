Marc Marquez (Honda) a gagné la course MotoGP du Grand Prix de Catalogne. L'Espagnol a ainsi encore renforcé sa position en tête du championnat. Il file vers un sixième titre dans la catégorie reine.

Marquez s'est imposé devant le jeune Français Fabio Quartararo (Yamaha), pour la première fois sur le podium en MotoGP, et l'Italien Danilo Petrucci (Ducati).

La course a été marquée dès les premiers tours par un carambolage provoqué par Jorge Lorenzo (Honda). Perdant l'avant au freinage du virage 10, l'Espagnol a mis au tapis la Ducati d'Andrea Dovizioso et les deux Yamaha officielles de Valentino Rossi et Maverick Vinales.

