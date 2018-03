Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 février 2018 03:33 18. février 2018 - 03:33

Marcel Hirscher est à une demi-latte de sa deuxième médaille d'or olympique. Le Mozart du ski a dominé la première manche du slalom géant.

L'Autrichien compte un avantage de 0''63 sur Alexis Pinturault et de 0''66 sur le Norvégien Leif Kristian Haugen, alors que les Suisses sont 12e (Meillard) et 13e Caviezel).

Marcel Hirscher en tête, rien de bien extraordinaire. L'Autrichien est libéré depuis sa médaille d'or en combiné. Et comme le Salzbourgeois est le meilleur skieur du monde, le voir skier sans pression ajoute une dose de magie à un ski parfait. Hormis une erreur énorme en deuxième manche, Marcel Hirscher va se parer d'or et la foule l'applaudira.

Les Français sont extrêmement bien placés pour aller chercher les accessits. Pinturault 2e, Mathieu Faivre 5e, Thomas Fanara 6e et Victor Muffat-Jeandet 8e, les Tricolores la jouent compact.

Justin Murisier éliminé

On aimerait pouvoir en dire autant des Suisses, mais ces derniers ont connu davantage de peine sur la piste de Yongpyong. Loic Meillard est 12e à 1''50, juste devant Gino Caviezel à 1''72. Mais la plus grande déception émane de la sortie de piste de Justin Murisier. En tête au premier temps intermédiaire avec six centièmes d'avance sur Hirscher, le Bagnard a mal évalué une bosse et il n'a pas pu corriger sa direction une fois ses skis à nouveau en contact avec la neige. Les Jeux sont terminés pour le Valaisan qui quitte la Corée du sud avec deux sorties de piste en deux courses. Mais Justin Murisier a eu le mérite de ne pas la jouer petit bras. Il va maintenant rentrer en Suisse et se concentrer sur la Coupe du monde.

