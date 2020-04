Marco Bayer revient dans le giron de la fédération. Dès le 1er juin, celui qui oeuvrait comme directeur sportif des Langnau Tigers sera le remplaçant de Thierry Paterlini à la tête de la Suisse M20.

Le Zurichois connaît bien la maison puisqu'il a déjà fait partie des cadres de la fédération entre 2012 et 2017 en occupant des postes au sein des sélections juniors.

Coach des M20 de Kloten pendant trois ans puis des juniors de Berne pendant deux ans, il a ensuite rejoint Langnau en tant qu'assistant lors de la saison 2017-18, puis comme directeur sportif lors des deux derniers exercices. Il fut par ailleurs assistant de Patrick Fischer lors de la Coupe Spengler en 2017 juste avant les JO de Pyeongchang.

A 47 ans, Bayer aura également la fonction d'assistant de l'équipe nationale A et des M18 lors du Mondial et de la Hlinka-Gretzky Cup. Selon le directeur des équipes nationales Lars Weibel, le rôle de Bayer va être d'assurer la transition des joueurs entre les M20 et l'équipe A.

