Vainqueur du géant de Kranjska Gora, Henrik Kristoffersen a attesté de sa grande forme samedi. Mais avec un premier podium en Coupe du monde, Marco Odermatt (3e) a émergé au haut niveau.

Henrik Kristoffersen est intouchable en géant en cette fin de saison. Champion du monde il y a trois semaines à Äre, vainqueur il y a quinze jours à Bansko, le Norvégien a encore remis ça en Slovénie samedi. Il a devancé sur le fil son surprenant compatriote Rasmus Windingstad.

Mais que dire alors de Marco Odermatt? A 21 ans, le petit prodige du ski suisse a à nouveau fait l'étalage de ses qualités. Malgré une première manche quelque peu ratée, avec, pour la première fois, un aussi petit dossard (no 8), Odermatt n'a pas lésiné durant l'après-midi, avec un ski d'attaque qui lui a permis de gagner douze rangs pour prendre la 3e place finale. Un premier podium en carrière qui en appelle évidemment d'autres, tant le Nidwaldien paraît maîtriser son sujet.

L'exploit de Cedric Noger

Impossible également de passer sous silence l'exploit de Cedric Noger, qui a lui aussi eu le sourire sous le soleil slovène (qui a mis du temps à se lever, puisque la première manche a été reportée de deux heures en raison du brouillard). Pour son cinquième départ en Coupe du monde, le Saint-Gallois de 26 ans a obtenu une fabuleuse et inespérée quatrième place, juste devant Alexis Pinturault et Marcel Hirscher. Son meilleur résultat pour lui aussi, forcément.

Les Suisses auront réalisé un beau tir groupé. Avec pas moins de six qualifiés en deuxième manche, cela atteste non seulement de la densité de cette équipe de Suisse de géant, mais surtout de quelques éléments plus que prometteurs. Pour compléter la liste, il faut relever la septième place de Loïc Meillard. Cinquième et en embuscade après la première manche, le skieur d'Hérémence a été secoué l'après-midi mais a bien limité la casse. Reto Schmidiger et Elia Zurbriggen, 21es à égalité, et Gino Caviezel (26e) complètent le beau tableau suisse.

Neuer Inhalt Horizontal Line