Ce contenu a été publié le 4 janvier 2012 16:48 04. janvier 2012 - 16:48

Football - Lucien Favre va perdre son meilleur joueur: Marco Reus (22 ans) quittera Borussia Mönchengladbach cet été pour rejoindre Borussia Dortmund.

Le transfert a été officialisé par les deux clubs. Dortmund versera la somme de 17,5 millions d'euros pour l'attaquant, qui a inscrit 10 buts en 15 matches de Bundesliga cette saison.

Ironie de l'histoire, Marco Reus, junior de Dortmund, n'avait pas été gardé par le club, qui l'avait laissé partir à Rot-Weiss Ahlen en 2006. Reus a ses racines à Dortmund, où habitent ses parents et son amie. "J'ai décidé de faire un pas supplémentaire la saison prochaine et de jouer dans un club qui lutte pour le titre et qui m'offre la garantie d'évoluer en Ligue des champions. Cette opportunité m'est offerte à Dortmund", a déclaré le joueur.

Reus a rejeté une très bonne offre de Mönchengladbach, qui voulait prolonger son contrat jusqu'en 2016. Il a promis de tout donner avec son club actuel jusqu'à la dernière minute de la saison. "J'aimerais partir avec un trophée", a-t-il conclu.

