Ce contenu a été publié le 16 mai 2018 04:21 16. mai 2018 - 04:21

Coup de théâtre à quelques jours du mariage royal britannique! Après plusieurs revirements, le père de Meghan Markle a affirmé mardi à un média américain qu'il ne pourrait pas assister aux noces de sa fille et du prince Harry.

Thomas Markle, 73 ans, a indiqué au site spécialisé dans les informations sur les célébrités TMZ qu'il allait se faire opérer du coeur mercredi matin. Les médecins vont "déboucher" des artères, "réparer les dégâts et installer un stent là où il le faudra", a-t-il expliqué.

"Thomas Markle ne va donc pas mener sa fille vers l'autel samedi et il ne se rendra pas en Angleterre", écrit TMZ. La mère de Meghan Markle, Doria Ragland, 61 ans, devrait, elle, être bien présente lors de la cérémonie. Elle pourrait conduire sa fille à l'autel, affirment plusieurs médias.

M. Markle a déclaré à TMZ avoir été hospitalisé à la suite d'intenses douleurs à la poitrine. Le septuagénaire a précisé que les médecins l'avaient prévenu que son coeur était "gravement endommagé", après un infarctus il y a une semaine.

"Je déteste l'idée de manquer un des plus grands moments de l'histoire et de ne pas pouvoir mener ma fille à l'autel", avait-il déclaré, soulignant que l'ex-actrice américaine avait tenté de lui téléphoner lundi et lui avait envoyé des SMS, s'inquiétant de sa santé.

