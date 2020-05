Après la nomination de Florence Schelling à la direction sportive du club, le CP Berne pourra à nouveau compter sur le concours de deux "stars": Mark Streit et Roman Josi.

L'ancien défenseur et l'actuel capitaine de Nashville, deux deux plus grands joueurs suisses de l'histoire, sont devenus, en effet, actionnaires du CP Berne dont il ont défendu les couleurs sur la glace. Mark Streit intègre le Conseil d'administration du club et se voit, par ailleurs, chargé d'une mission auprès de la relève. Quant à Roman Josi, il laisse, pour l'instant, son père Peter siéger au Conseil d'administration.

"Le hockey est ma passion. Après ma carrière de joueur, il est évident que j'entendais rester impliqué dans mon sport, souligne Mark Streit. La perspective de rejoindre le CP Berne m'a tout de suite enthousiasmé." Quant à Roman Josi, il se réjouit d'être désormais en mesure "de redonner quelque chose au CP Berne et au hockey suisse auxquels je dois tant."

