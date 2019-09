Marlen Reusser a signé une performance de choix à Harrogate. La Bernoise a pris la 6e place du contre-la-montre, un rang qui assure à la Suisse sa présence dans cette épreuve laux Jeux de Tokyo.

La victoire est revenue à la surprise générale à Chloé Dygert. Agée de 22 ans, l'Américaine a devancé de plus d'une minute et demie les deux favorites néerlandaises, Anna van der Breggen et Annemiek van Vleuten. Marlen Reusser a concédé 3'02'' à Chloé Dygert. Quant à la Genevoise Elise Chabbey elle a pris la 22e place à 5'09''.

Après les pluies qui avaient affecté le contre-la-montre des M23 le matin, le départ de l'épreuve a été différé de 40 minutes. Ce délai avait été jugé nécessaire pour pouvoir améliorer l'état de la chaussée.

Neuer Inhalt Horizontal Line