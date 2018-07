Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

8 juillet 2018 - 19:20

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Casablanca. Ils ont dénoncé la condamnation des meneurs du mouvement de protestation "Hirak" qui avait agité le nord du Maroc en 2016 et 2017, appelant à leur libération, a constaté un journaliste de l'AFP.

Selon les autorités locales, ils étaient "quelques centaines de personnes". La foule, composée de militants de gauche, de syndicalistes et de proches des détenus, a marché pendant plus de deux heures dans le centre de la capitale économique du Maroc, sous l'oeil des forces de l'ordre.

Beaucoup brandissaient des portraits des meneurs du mouvement, des drapeaux amazigh ou symbolisant le Mouvement du 20-Février, la version marocaine des Printemps arabe en 2011, d'autres des pancartes fustigeant un "procès politique". "Liberté aux détenus politiques", "Vive le peuple" ou "Cet Etat est corrompu", ont notamment scandé les manifestants venus à l'appel d'organisations de gauche et syndicales.

Plus de 50 activistes condamnés

Le 26 juin, la justice marocaine a condamné 53 activistes formant le noyau dur du mouvement de protestation appelé Hirak (mouvance) à des peines comprises entre un et 20 ans de prison. Nasser Zefzafi, le leader de ce mouvement qui réclamait davantage de développement économique et social dans la région du Rif, et trois de ses compagnons ont notamment écopé de 20 ans pour "atteinte à la sécurité de l'Etat".

Les jugements ont suscité des réactions d'incompréhension et d'indignation dans le royaume. Les autorités marocaines ont assuré de leur côté que le procès était équitable et mis en exergue l'avancement des chantiers de développement dans la région du Rif.

Les manifestations avaient été déclenchées par la mort d'un vendeur de poissons, broyé dans une benne à ordures en octobre 2016 alors qu'il s'opposait à la saisie de sa marchandise. Au fil des mois, la protestation avait pris une tournure plus sociale et politique dans cette région historiquement frondeuse et marginalisée.

