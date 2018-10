Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Marc Marquez a fait un pas de plus vers un septième titre de champion du monde à Buriram en Thaïlande. L'Espagnol a remporté son 68e Grand Prix devant Dovizioso et Viñales, alors que Lüthi a fini 20e.

Marquez compte 77 points d'avance sur Dovizioso à quatre courses de la fin. La course a été passionnante avec une bagarre à quatre puisque Valentino Rossi a pu suivre la cadence jusqu'à la fin pour finalement échouer au 4e rang. A 25 ans, Marquez est en train de se construire un sacré palmarès.

Thomas Lüthi n'a une fois encore pas fait d'étincelles avec une modeste 20e place à environ 40 secondes des meilleurs. Sans doute que le pilote de 32 ans n'a plus la hargne nécessaire pour se battre avec toute sa fougue, étant donné qu'il sait qu'il va redescendre en Mto2 la saison prochaine.

Aegerter sans points

Dominique Aegerter (KTM) peut être déçu. Parti 14e sur la grille en Moto2, le Bernois a terminé 16e et hors des points. Les chances sont de plus en plus minces de voir le pilote rester en Moto2 en 2019. Alors "Domino" a décidé de se tourner vers le championnat de Superbike ou de Supersport, voire vers le nouveau championnat de Moto E qui comprendra cinq courses.

L'Italien Francesco Bagnaia (Kalex), leader du championnat, s'est imposé devant son compatriote Luca Marini (Kalex) et le Portugais Miguel Oliveira (KTM), son dauphin au classement.

En Moto3, la victoire est revenue à l'Italien Fabio Di Giannantonio (Honda). Le leader du championnat, l'Espagnol Jorge Martin (Honda), 4e, a accru son avance au championnat sur son dauphin, l'Italien Marco Bezzecchi (KTM), tombé dans le dernier virage.

